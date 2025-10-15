spot_img
mercoledì 15 Ottobre 2025
spot_img

Giornata nazionale dell’afasia, il palazzo comunale si tinge di rosso

Corciano CentroCronaca
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Come altre città italiane, anche il Comune di Corciano aderisce alla 18esima Giornata nazionale dell’afasia, promossa dall’Associazione italiana afasici, e il prossimo 18 ottobre alle 18 palazzo Comunale si illuminerà di rosso.

L’afasia – come illustrato sul sito Aita Umbria – rende difficile, se non impossibile, utilizzare normalmente il linguaggio nelle attività comunicative di tutti i giorni come fare una chiacchierata con un amico, scrivere una cartolina o leggere il giornale. Le persone afasiche soffrono di disturbi del linguaggio causati da lesioni cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, encefaliti). L’afasia non altera l’intelligenza né la capacità di provare sentimenti, ma compromette il normale uso del linguaggio, a volte anche per le necessità elementari della vita quotidiana.

Le persone che ne sono affette non sono in grado di interagire normalmente con i propri familiari né di reinserirsi nell’ambiente lavorativo. I soggetti afasici sono isolati, incapaci di far sentire la loro voce, “scompaiono”, costretti a rinunciare ad una vita sociale e relazionale e si chiudono in se stessi. Spesso vengono esclusi o si autoescludono dal proprio ambito sociale e rimangono soli nella loro sofferenza. È quindi necessario un supporto complesso.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie