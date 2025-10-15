(Adnkronos) – Dal principe azzurro della nonna al 'golden retriever boyfriend' delle giovanissime. "Il 'fidanzato ideale' non è più percepito come una volta, spazio ai nuovi 'boyfriend material' – una persona che possiede le qualità considerate desiderabili in un partner sentimentale – come il 'himbo boyfriend' o il 'nerd boyfirend'". E' quanto emerge da una ricerca di Tinder – un'app d'incontri – che evidenzia come la generazione Z sta ridefinendo il partner ideale sulla 'dating app', e cioè figure sempre più sfaccettate che rispecchiano stili di vita, passioni e mood personali. Secondo i dati di Tinder, i single stanno ridefinendo il significato di 'boyfriend material', cioè una persona che possiede le qualità considerate desiderabili in un partner sentimentale. Sebbene i 'book boyfriends' -personaggio maschile perfetto nei libri – e i 'golden retriever boyfriends' – un partner che è amichevole, affettuoso ed entusiasta, proprio come un Golden Retriever – restino molto amati, già dall'anno scorso stanno emergendo nuove figure di 'fidanzato ideale' che catturano l’attenzione della generazione Z. A registrare un picco nelle menzioni dalla Gen Z in bio su Tinder, rispetto al 2024, sono stati soprattutto: 'l'himbo boyfriend' (+71%), il 'Gym boyfriend' (+64%), il 'nerd boyfriend' (+33%), l'anime boyfriend (+28%), il K-pop boyfriend – "quello che fa la fila per ore per vedere la tua band preferita dal vivo, conosce tutti i fan chant e ti invia le nuove uscite appena vengono pubblicate" – e il cinnamon roll boyfriend – "l'opposto del 'bad boy', una persona premurosa, gentile e attenta, che dimostra come l’essere dolci non sia affatto noioso".
Dal principe azzurro all’himbo boyfriend, come cambia il fidanzato ideale per la Gen Z
