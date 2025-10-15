Corciano in movimento si trasforma in Camminata in rosa

Appuntamento speciale per “Corciano in movimento”, format del Comune di Corciano per promuovere la coesione sociale e la partecipazione tramite lo sport e le attività all’aria aperta, che, in occasione del mese di prevenzione della Fondazione Airc e della campagna di mobilitazione internazionale contro il tumore al seno Nastro Rosa, propone una “Camminata in rosa”.

La passeggiata, realizzata in collaborazione con la squadra podistica dei L’Unatici Ellera Corciano e aperta a tutti, è in programma domenica 19 ottobre con partenza alle 9.45 da piazza del Girasole a San Mariano. Lunghezza circa cinque chilometri.

Nastro Rosa Airc – Per tutto il mese di ottobre Fondazione Airc sensibilizza sul ruolo della prevenzione e sostiene la ricerca verso la sfida più difficile, trovare cure efficaci anche per le donne colpite dalle forme più aggressive.

Il tumore al seno resta la neoplasia più diffusa in Italia: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. È quindi fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale del 12% di pazienti che non si riescono ancora a curare, attraverso nuove terapie più sicure ed efficaci contro i tumori più aggressivi. La sfida è simboleggiata dal Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente. Per affrontare tali sfide, nel 2025 Fondazione Airc ha destinato circa 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.