mercoledì 15 Ottobre 2025
Con una penna-pistola in valigia, fermato in aeroporto Orio al Serio

adn-ultimora
5

(Adnkronos) – Diretto a Varna, in Bulgaria, nascondeva in valigia una pistola calibro 6.35 con fattezze e dimensioni di una penna. A individuare l'uomo, un italiano in giacca e cravatta apparentemente al di sopra di ogni sospetto, sono stati gli agenti dell'Italpol in servizio di sicurezza all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. Al momento del passaggio del trolley sotto allo scanner, non è sfuggita la strana 'penna', analizzata sul posto e costata al passeggero il fermo effettuato dagli agenti della Polizia di Stato. Indagini sono in corso sull'arma per verificare il suo eventuale utilizzo passato o lo scopo del trasporto oltre confine. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

