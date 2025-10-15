spot_img
mercoledì 15 Ottobre 2025
ComoLake, Tosi (Fintech District): “Open innovation strada per fare innovazione”

(Adnkronos) – "L'open innovation è l'unica vera strada per fare innovazione anche in Italia. Con le start-up e l'innovazione non dobbiamo avere paura del fallimento. Si può sempre imparare e da lì può nascere nuova innovazione più robusta e consapevole". Lo ha detto oggi Clelia Tosi, capo del Fintech District, dialogando con Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

