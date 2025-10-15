spot_img
mercoledì 15 Ottobre 2025
ComoLake, Sandulli (Yiami): “Nostro obiettivo è creare connessioni basate su passioni”

(Adnkronos) – "Abbiamo creato un facilitatore di rapporti umani che si sostanzia in un gioco di socializzazione permanente. Il nostro obiettivo è creare connessioni fondate su passioni e bisogni comuni che non coinvolgano alcun aspetto estetico che possa provocare bias". Lo ha detto oggi il founder di Yiami, Domenico Sandulli, dialogando con l'Adnkronos durante il Digital Innovation Forum.  Yiami è un nuovo social network di prossimità senza alcuna foto, like o follower, che vuole creare connessioni e far incontrare persone sulla base di criteri che danno priorità alla sicurezza dei dati e all'autenticità delle relazioni. "L’obiettivo – spiega Sandulli – è quello di trovare il proprio daymaker, una persona o evento che possa svoltare la giornata. La differenza coi social tradizionali è che noi puntiamo su un approccio anonimo: il sistema compie sei domande per far emergere la personalità del soggetto e poi si punta all'incontro nella vita reale' 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

