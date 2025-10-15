(Adnkronos) – "Non basta fare solo infrastrutture, dobbiamo potenziare il sistema di infostrutture, della digitalizzazione dei sistemi della logistica integrata, cosa che in Italia è ancora macchinosa". Lo ha detto oggi Enrico Maria Pujia, capo dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasrporto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, intervenendo al Digital Innovation Forum.
ComoLake, Pujia: “Potenziare sistema infostrutture”
