mercoledì 15 Ottobre 2025
ComoLake, Fiorentini (Almaviva): “Mondo dei trasporti necessità di visione a lunghissimo termine”

(Adnkronos) – "Il mondo dei trasporti ha bisogno di visione di lunghissimo termine, ma non sempre questo può accadere, anche perché bisogna partire da degli standard. Nel mondo del trasporto urbano e stradale mancano regole come quelle del trasporto ferroviario". Lo ha detto oggi il deputy ceo divisione Transportation & Logistics di Almaviva, Smeraldo Fiorentini, durante il suo intervento dal palco del Digital Innovation Forum. 
