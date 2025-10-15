(Adnkronos) – "Il mondo dei trasporti ha bisogno di visione di lunghissimo termine, ma non sempre questo può accadere, anche perché bisogna partire da degli standard. Nel mondo del trasporto urbano e stradale mancano regole come quelle del trasporto ferroviario". Lo ha detto oggi il deputy ceo divisione Transportation & Logistics di Almaviva, Smeraldo Fiorentini, durante il suo intervento dal palco del Digital Innovation Forum.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
ComoLake, Fiorentini (Almaviva): “Mondo dei trasporti necessità di visione a lunghissimo termine”
(Adnkronos) – "Il mondo dei trasporti ha bisogno di visione di lunghissimo termine, ma non sempre questo può accadere, anche perché bisogna partire da degli standard. Nel mondo del trasporto urbano e stradale mancano regole come quelle del trasporto ferroviario". Lo ha detto oggi il deputy ceo divisione Transportation & Logistics di Almaviva, Smeraldo Fiorentini, durante il suo intervento dal palco del Digital Innovation Forum.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.