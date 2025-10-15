(Adnkronos) – "Stiamo guardando alla digital carbon footprint che sarà un grande tema dei prossimi anni. L'intelligenza artificiale consuma moltissimo e questi consumi vanno messi a bilancio". Lo ha detto oggi Gionata Ferroni, business developer di Green Future Project, dialogando con l'Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.
ComoLake, Ferroni (Green Future Project): “Digital carbon footprint sarà tema prossimi anni”
