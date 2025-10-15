spot_img
mercoledì 15 Ottobre 2025
Atp Stoccolma, esordio vincente per Lorenzo Sonego

(Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 706.850 euro).  L'azzurro, numero 47 del mondo, sconfigge il britannico Arthur Fery, numero 221 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 37 minuti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

