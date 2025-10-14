(Adnkronos) – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D’Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano feriti altri carabinieri e alcuni agenti della polizia di Stato.
Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri
