(Adnkronos) –
Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi ha proposto il trono alla 27enne. Fino ad oggi, Sara aveva partecipato al dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Flavio Ubirti. Tuttavia, al termine di una nuova esterna col tronista, la ragazza ha deciso di interrompere il suo percorso, delusa dalla mancanza di sintonia e di attenzioni da parte di lui. "Ho la sensazione di non piacergli, io ho la sensazione che lui non è attratto da me", ha detto in lacrime. A quel punto è stata la stessa conduttrice a farle la proposta inaspettata: "Senti, ma vuoi sederti lì?", indicando la poltrona rossa. Sara ha accettato: "Maria io ci credo tanto all'amore e ci credo che da qualche c'è qualcuno per me". Classe 1998. Sara vive a Civitavecchia con i genitori e il fratello. Ha studiato al liceo classico e si è laureata in lettere moderne, arte e spettacolo. Ha un carattere forte e determinato e sogna di trovare l’amore.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.