spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
spot_img

Tax credit, Guardia di Finanza a Cinecittà: acquisite carte di tre film

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Fiamme gialle in azione a Cinecittà. Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto visita agli studi di via Tuscolana per acquisire documentazione. Le acquisizioni di documenti effettuate dalla Gdf su delega della Procura di Roma riguardano, a quanto si apprende, tre film: ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo del 2023, ‘L’immensità’ e ‘Siccità’, entrambi del 2022.  L’ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti riguarderebbe le fattispecie di truffa e false fatturazioni. Già da mesi a piazzale Clodio sono stati avviati diversi fascicoli sul tax credit, i finanziamenti concessi per la realizzazione dei film in Italia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie