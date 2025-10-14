spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
Roma, 17enne accoltellato alla coscia: il presunto aggressore portato in commissariato

adn-ultimora
(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito oggi, martedì 14 ottobre, con una coltellata alla coscia destra e trasportato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri, non in pericolo di vita.  E' successo alle 16.20 in via Cusino 55, a pochi passi dal parco di Selva Candida. Sul posto gli agenti delle volanti e di Primavalle che hanno identificato e portato in commissariato il presunto autore. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

