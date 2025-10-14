spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per gli azzurri si tratta di un match decisivo per agguantare un posto ai playoff, dopo il successo per 3-1 contro l'Estonia. 
Italia-Israele è visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmette la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play.   La Nazionale tornerà poi in campo il 13 novembre, contro la Moldavia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

