(Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto oggi, martedì 14 ottobre, a Solignano, nel parmense. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Parma intervenuti sul posto, la vittima stava eseguendo dei lavori di potatura nei pressi della sua abitazione quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una altezza di circa quattro metri.
Parma, cade durante lavori di potatura: morto un 64enne
