spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
spot_img

Mondiali 2026: dall’Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già qualificate

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Sorprese clamorose, solite big, grandi ritorni. Si delinea pian piano il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti e le selezioni da attenzionare non mancano. Se tante squadre vanno ancora a caccia del pass per il torneo (o dei playoff), tante altre aspettano con tranquillità la prossima estate. Dall'Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per Brasile, Uruguay ed Egitto, ecco l'elenco delle qualificate (finora) ai Mondiali 2026.  Ecco l'elenco di tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico: 
Stati Uniti (Paese ospitante)
 
Canada (Paese ospitante)
 
Messico (Paese ospitante)
 Giappone Nuova Zelanda Iran Argentina Uzbekistan Corea del Sud Giordania Australia Brasile Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marocco Tunisia Egitto Algeria Ghana Capo Verde Sudafrica Qatar 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie