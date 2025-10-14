Jolanda Renga minacciata sui social: “Ambra Angiolini deve darmi 10mila euro”

(Adnkronos) –
Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata minacciata sui social da un numero anonimo. La 21enne ha condiviso su Instagram lo screen del messaggio: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita”, si legge. Poi, la spiegazione: “Ho ricevuto questo messaggio venerdì e mi sono spaventata, perché c'era il nome di mia mamma e un sacco di cose strane”, racconta Jolanda. La 21enne si è detta non preoccupata per la minaccia: “Perché so che queste mie foto non esistono da nessuna parte, però ho pensato che potessero averle modificate con l'intelligenza artificiale. Le ho pensate veramente tutte”. E alla fine, l’appello a tutte coloro che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione: “Vi dico quello che ho fatto io, ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse darmi una mano e basta. Però se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date soldi soprattutto e basta”. La ragazza ha raccontato poi che insieme ai genitori si è rivolta alle forze dell’ordine.
