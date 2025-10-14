spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
Francia, Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali”

(Adnkronos) – Una sospensione della riforma delle pensioni "fino alle elezioni presidenziali" del 2027. E' quella proposta dal premier Sebastiel Lecornu in un tentativo di superare la crisi politica in Francia.  Nel suo discorso davanti all'Assemblea generale, il premier ha detto che la sospensione costerà "400 milioni di euro nel 2026 e 1,8 miliardi nel 2027" e "dovrà essere compensata da risparmi". Il Partito socialista ha condizionato il suo sostegno al governo allo stop alla riforma.  
