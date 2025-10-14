spot_img
martedì 14 Ottobre 2025
ComoLake, Urso: “Con governo Meloni Italia più attrattiva”

(Adnkronos) – “Risulta che l’Italia abbia scalato 7 posizione negli anni di governo Meloni in attrattività. Nel 2022 eravamo 22esimi, ora 16esimi, in controtendenza con l’Europa. Abbiamo attratto 35 miliardi in investimenti green field, più di quanti ne abbiano ottenuti gli altri paesi europei”. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Digital Innovation Forum. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

