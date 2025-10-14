(Adnkronos) – "Ci siamo accorti che la quantià di investimenti che le aziende di telecomunicazioni devono sviluppare sul territorio nazionale non sono adeguati alla necessità. Uno sviluppo di una infrastruttura capillare, a banda larga, in tutto il Paese e a partire dalle infrastrutture critiche è assolutamente una necessità e un bisogno non più procrastinabile per un paese moderno e votato all'innovazione come l'Italia. Questo perché gli investimenti sono sempre più onerosi". Lo ha detto oggi Federico Protto, ceo e presidente di Cellnex Italia, intervenendo al Digital Innovation Forum 2025.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
ComoLake, Protto (Cellnex): “Investimenti in telecomunicazioni non adeguati alle necessità del Paese”
