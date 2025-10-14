(Adnkronos) – "L'Europa continua a creare talenti. È necessario creare un centro che li attragga per far sì che non emigrino negli Stati Uniti. L' Europa ha la capacità di creare un sistema regolatorio efficacie, vedasi l'Ai Act, e così realizzare uno spazio che sia complementare ai modelli creati negli Stati Uniti e Cina e che sia affidabile". Così l'ex direttore generale del Cern, il fisico Luciano Maiani, intervenuto durante l'edizione 2025 del Digital Innovation Forum.
ComoLake, Maiani: “Europa crea talenti, necessario centro attrattivo per evitare emigrazione”
