martedì 14 Ottobre 2025
ComoLake, Butti: “Per tlc lavorare su mercato unico”

(Adnkronos) – "Per quanto riguarda le telecomunicazioni dobbiamo lavorare sul mercato unico che non sia l’insieme di 27 piccoli mercati. Dobbiamo farlo migliorando la riforma del roaming e ponendo molta attenzione sulla gestione delle frequenze". Lo ha affermato oggi il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione, Alessio Butti, dal palco del Digital Innovation Forum 2025. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

