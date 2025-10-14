(Adnkronos) – Matteo Berrettini si aggiudica il derby tutto laziale al primo turno del torneo Atp di Stoccolma con Giulio Zeppieri. Il tennista romano, n.61 Atp, si è imposto in due set sul numero 160 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora Berrettini al secondo turno se le vedrà con il francese Ugo Humbert, n.25 della classifica Atp.
Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri al primo turno
