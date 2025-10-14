(Adnkronos) –
Addio ad Angelo Valente. Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e maestro degli sport da ring è morto a 51 anni. Angelo è stato allenatore di diversi vip, tra questi anche Elisa
betta Canalis e il rapper Sfera Ebbasta, che si sono uniti al dolore della famiglia condividendo su Instagram un toccante messaggio di addio. "Riposa in pace Angelino", ha scritto Sfera a corredo di un selfie accanto a Valente. L'ex velina di Striscia la notizia ha dedicato all'allenatore un post sui social: "Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me , per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo", queste le parole della Canalis, a corredo di un video nel quale si vedono Angelo Valente e la figlia dell'attrice, Skyler, sul ring.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Angelo Valente, morto a 51 anni il re di kickboxing. Canalis: “È dura amico mio”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.