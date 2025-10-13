(Adnkronos) – Donald Trump e Emmanuel Macron, ci risiamo. A Sharm-el-Sheik, per il vertice che sancisce la pace a Gaza e la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti accoglie oltre 20 leader. Quando arriva il presidente francese, ecco la 'tradizionale' stretta di mano versione extralarge. Trump e Macron si scambiano un saluto lunghissimo, passando da una stretta all'altra in un balletto davanti ai fotografi. La scena non è una novità. Praticamente ogni incontro tra il numero 1 della Casa Bianca e quello dell'Eliseo è caratterizzato da vigorosi saluti che durano decine di secondi. Da record, probabilmente, la stretta di mano del 2018: all'epoca, Trump uscì con una mano segnata dalla 'potenza' del presidente francese.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Trump e Macron, il balletto per la solita stretta di mano extralarge
(Adnkronos) – Donald Trump e Emmanuel Macron, ci risiamo. A Sharm-el-Sheik, per il vertice che sancisce la pace a Gaza e la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti accoglie oltre 20 leader. Quando arriva il presidente francese, ecco la 'tradizionale' stretta di mano versione extralarge. Trump e Macron si scambiano un saluto lunghissimo, passando da una stretta all'altra in un balletto davanti ai fotografi. La scena non è una novità. Praticamente ogni incontro tra il numero 1 della Casa Bianca e quello dell'Eliseo è caratterizzato da vigorosi saluti che durano decine di secondi. Da record, probabilmente, la stretta di mano del 2018: all'epoca, Trump uscì con una mano segnata dalla 'potenza' del presidente francese.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.