(Adnkronos) – Ha atteso che la ex uscisse dal posto di lavoro e l'ha accoltellata. E' accaduto a Canicattini Bagni nel Siracusano. La donna, 33 anni, è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato e arrestato l'uomo, accusato di tentato omicidio. L'indagato dopo avere accoltellato la ex è scappato, ma alcuni testimoni hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la vicenda anche grazie alle telecamere di sicurezza della zona.
Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato
