Sinner, accoglienza da re a Riad. Jannik pronto per il Six Kings Slam

Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il tennista azzurro è arrivato nella serata di ieri in Arabia Saudita, dove si prepara a giocare il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Sinner ha ricevuto un'accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. "Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì", sono state le sue prime parole postate in un video pubblicato su Instagram, e rilanciato nelle storie di Sinner, in cui si mostra sorridente. Il numero due del mondo, che ha ceduto il primato nel ranking Atp ad Alcaraz dopo aver perso la finale degli ultimi US Open, è reduce dal ritiro di Shanghai, dove al terzo turno del Masters 1000 cinese ha ceduto ai crampi. Il debutto al Six Kings Slam è in programma per mercoledì contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinali. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, mentre l'incrocio con il rivale spagnolo sarebbe possibile, ancora una volta, soltanto in finale.

