Re Carlo riceverà Steinmeier a Windsor, a dicembre la visita di Stato del presidente tedesco

(Adnkronos) –

Re Carlo accoglierà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al Castello di Windsor per una visita di Stato di tre giorni a dicembre. Buckingham Palace ha annunciato che la visita avverrà dal 3 al 5 dicembre, quando il monarca ospiterà la prima visita di Stato di un presidente tedesco in 27 anni, che sarà accompagnato dalla moglie Elke Büdenbender, presso la residenza reale. Si tratta della terza visita di Stato organizzata da Carlo e dalla regina Camilla quest'anno, dopo aver accolto il presidente francese Emmanuel Macron a luglio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a settembre. Re Carlo ha visitato la Germania per la sua prima visita di Stato in qualità di re nel marzo 2023, durante la quale ha espresso al Bundestag il suo "desiderio di rinnovare il giuramento di amicizia tra le nostre nazioni".

A luglio, Londra e Berlino hanno firmato un trattato di amicizia di vasta portata, con cui si sono impegnati per una più stretta cooperazione in materia di sicurezza e a prestarsi reciprocamente aiuto in caso di attacco armato. È probabile che la visita includa un banchetto al Castello di Windsor e colloqui con il Primo Ministro Keir Starmer.

—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)