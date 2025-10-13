Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

(Adnkronos) – "Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X sul rilascio dei 20 rapiti da parte di Hamas. "Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole", conclude. La presidente del Consiglio nel pomeriggio di oggi parteciperà al vertice in Egitto, dedicato alla pace a Gaza e più in generale al Medio Oriente e presieduto da Donald Trump e da Abdel Fattah al-Sisi. Parteciperanno i leader di una ventina di Paesi, tra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan – uno dei protagonisti della mediazione insieme al Qatar e allo stesso Egitto -, Pedro Sánchez e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. "Dal Medio Oriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a Gaza. Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace", si legge in un post su X del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale sottolinea che "tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perché la pace resista e si rafforzi". L’Italia, ribadisce, "contribuirà a far sì che il progetto dei '2 popoli 2 Stati' non rimanga uno slogan vuoto, si impegnerà con lealtà e convinzione perché i due popoli possano trovare la pace nel rispetto e nella sicurezza".
Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”
