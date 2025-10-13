spot_img
lunedì 13 Ottobre 2025
Juve, nuovo stop e operazione per Bremer: ecco quando tornerà a disposizione

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nuovo problema non da poco per la Juventus e per Igor Tudor. Gleison Bremer è costretto a fermarsi e starà fuori per almeno 4-6 settimane. In seguito ai fastidi accusati nelle ultime settimane con i bianconeri, il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata a un controllo a Lione con il professor Sonnery-Cottet. Per il centrale, si tratta di lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: ora dovrà sottoporsi a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. 
Quando tornerà in campo Bremer con la Juve? Il centrale bianconero potrebbe rientrare tra i convocati in vista della doppia sfida in casa contro Cagliari e Udinese. Tudor dovrà dunque gestire l'emergenza in difesa e fare a meno del brasiliano nelle prossime settimane.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

