(Adnkronos) – Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci – in provincia di Bari – lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno. La cantante dopo l'esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l'ha fatta inciampare ed è caduta a terra. Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social e condiviso su Instagram da ‘Radiobari’. Fortunatamente, l'artista è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell'ordine presenti sul posto che l’hanno aiutata a rialzarsi. Nessuna conseguenza grave per Zanicchi che non ha risparmiato sorrisi e abbracci ai fan presenti.
Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra
