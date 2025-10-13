(Adnkronos) – Stasera, lunedì 13 ottobre, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer. Grande Fratello metterà 'casalinghe' e 'casalinghi' davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.
Grande Fratello, stasera 13 ottobre: storia di Rasha e la prima eliminazione
