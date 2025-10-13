Gaza, primi 7 ostaggi liberati da Hamas: chi sono

(Adnkronos) – Hamas ha liberato 7 ostaggi, rapiti in Israele il 7 ottobre 2023. Ecco chi sono i 7 uomini rilasciati oggi, 13 ottobre 2025, dopo oltre 2 anni di prigionia. – Il Sottufficiale Matan Angrest, 22 anni, è stato catturato a bordo del suo carro armato ai margini della Striscia di Gaza dopo aver tentato di impedire l'infiltrazione di commando di Hamas vicino alla base di Nahal Oz. Gli altri tre membri dell'equipaggio del carro armato sono stati uccisi e i corpi di due di loro sono a Gaza. In un video diffuso dalla sua famiglia nell'aprile 2025 si vede il momento in cui viene prelevato dal suo carro armato e linciato. – Guy Gilboa-Dalal, 24 anni, è stato rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 mentre partecipava al festival musicale Nova, dove lui e il suo amico di lunga data Evyatar David sono stati catturati insieme. Suo fratello Gal è riuscito a fuggire. Prima del rapimento, Guy era un appassionato di cultura giapponese (aveva imparato il giapponese e stava progettando un viaggio in Giappone) ed era un appassionato di anime. Secondo quanto riportato, in prigionia è stato sottoposto a condizioni gravissime: la disidratazione estrema lo ha reso temporaneamente incapace di parlare e ha perso l'udito da un orecchio. – Alon Ohel, 24 anni, è stato rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 da un rifugio antiaereo al festival musicale Nova. Alon ha riportato gravi ferite, tra cui la perdita della vista da un occhio. Anche l'altro occhio è a rischio. Gli ostaggi rilasciati hanno confermato che Alon era tenuto in condizioni brutali, incatenato nei tunnel e privato di cure mediche adeguate. Alon era un pianista che, prima del suo rapimento, aveva intenzione di studiare jazz a Tel Aviv. – Eitan Horn, 39 anni, è stato rapito dalla casa del fratello maggiore Yair Horn nel kibbutz Nir Oz. Anche lui rapito il 7 ottobre, il fratello diabetico è stato rilasciato nel febbraio 2025. Prima del rilascio del fratello maggiore, i due fratelli erano stati tenuti prigionieri insieme. La famiglia Horn era emigrata dall'Argentina anni prima. Educatore, Eitan Horn ha lavorato a lungo con diversi movimenti giovanili, per i quali ha prestato servizio in Perù. – Gali e Ziv Berman, 28 anni, sono gemelli e sono stati rapiti nel quartiere giovanile del kibbutz Kfar Aza, incendiato dai commando di Hamas. I due fratelli lavoravano insieme in ambito musicale. I genitori e il fratello maggiore sono sopravvissuti all'attacco. – Omri Miran, 48 anni, massaggiatore con nazionalità anche ungherese, è stato rapito dal kibbutz Nahal Oz, dove viveva, in presenza della moglie Lichay Miran-Lavi e delle loro due figlie piccole, lasciate libere. Suo padre, Dani Miran, si sta facendo crescere la barba in attesa del ritorno del figlio, dopo averlo visto con la barba in un video pubblicato da Hamas nell'aprile 2024, convinto che se suo figlio non può radersi, non si raderà nemmeno lui. Parlando sotto costrizione, Miran ha descritto in un video "una situazione difficile" a causa dei "numerosi bombardamenti israeliani" sulla Striscia di Gaza.

