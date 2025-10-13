Elezioni regionali Toscana 2025, proiezioni: Giani oltre il 50%

(Adnkronos) – Il governatore Eugenio Giani in vantaggio nelle elezioni regionali in Toscana secondo le proiezioni. Alle 15 si sono chiuse le urne, dopo il voto del 12 e 13 ottobre 2025, ed è cominciato lo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre. A contendersi la carica di governatore della Toscana tre candidati. A sfidare Giani, candidato del campo largo di centrosinistra, per il centrodestra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. In lizza anche Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile. Se nessuno raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà tra due settimane al ballottaggio: un'eventualità che nessuna delle leggi elettorali delle altre Regioni contempla. Dai primi dati di 1.113 sezioni su 3.922 l'affluenza alle elezioni regionali della Toscana è in calo rispetto alla precedente votazione. I dati provvisori nelle 1.113 sezioni segnano infatti un'affluenza al 47,35% di quasi 15 punti di meno rispetto alla precedente tornata elettorale.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)