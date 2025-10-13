Calcio paralimpico, al via la stagione: in campo anche l’Ellera

Si è aperta ufficialmente la stagione 2025-2026 del calcio paralimpico umbro. Allo stadio del Blasone di Foligno si sono svolti i test match della FIGC DCPS Umbria, che hanno visto la partecipazione di otto società, tra cui l’Ellera Calcio. La giornata, organizzata dal Foligno 1928, ha visto la presenza del vice-sindaco di Foligno Riccardo Meloni e dell’assessore allo Sport Marco Cesaro. Sono arrivati anche i saluti dell’assessore al Sociale Lorenzo Schiarea, promotore dell’iniziativa.

I test match servono per assegnare i livelli delle squadre in vista del campionato. Tra i risultati: Ellera-Foligno 1928 0-6, Superga 48-Pontevecchio 2-1, Superga 48-AC Perugia 1905 0-1, Junior Castello-Pontevecchio 3-1, Angelana-Foligno 1928 3-0, Junior Castello-AC Perugia 1905 1-2, Angelana-Atletico BMG 6-0, Media Valle del Tevere-Atletico BMG 1-6.

Debutto in campo per i ragazzi dell’Atletico BMG e della Media Valle del Tevere, progetto fortemente voluto dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini.

La manifestazione, iniziata alle 10 e conclusa alle 14.30, si è chiusa con un momento di festa e il terzo tempo organizzato dal Foligno 1928. Il delegato regionale FIGC DCPS Armando Marcucci ha sottolineato la professionalità e la sensibilità degli arbitri presenti. La stagione potrebbe presto arricchirsi con l’ingresso di Orvietana e US Arezzo.