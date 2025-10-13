spot_img
lunedì 13 Ottobre 2025
spot_img

Calcio paralimpico, al via la stagione: in campo anche l’Ellera

Sport
28

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Si è aperta ufficialmente la stagione 2025-2026 del calcio paralimpico umbro. Allo stadio del Blasone di Foligno si sono svolti i test match della FIGC DCPS Umbria, che hanno visto la partecipazione di otto società, tra cui l’Ellera Calcio. La giornata, organizzata dal Foligno 1928, ha visto la presenza del vice-sindaco di Foligno Riccardo Meloni e dell’assessore allo Sport Marco Cesaro. Sono arrivati anche i saluti dell’assessore al Sociale Lorenzo Schiarea, promotore dell’iniziativa.

I test match servono per assegnare i livelli delle squadre in vista del campionato. Tra i risultati: Ellera-Foligno 1928 0-6, Superga 48-Pontevecchio 2-1, Superga 48-AC Perugia 1905 0-1, Junior Castello-Pontevecchio 3-1, Angelana-Foligno 1928 3-0, Junior Castello-AC Perugia 1905 1-2, Angelana-Atletico BMG 6-0, Media Valle del Tevere-Atletico BMG 1-6.
Debutto in campo per i ragazzi dell’Atletico BMG e della Media Valle del Tevere, progetto fortemente voluto dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini.

La manifestazione, iniziata alle 10 e conclusa alle 14.30, si è chiusa con un momento di festa e il terzo tempo organizzato dal Foligno 1928. Il delegato regionale FIGC DCPS Armando Marcucci ha sottolineato la professionalità e la sensibilità degli arbitri presenti. La stagione potrebbe presto arricchirsi con l’ingresso di Orvietana e US Arezzo.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie