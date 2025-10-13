(Adnkronos) – La fiction 'Balene – Amiche per Sempre', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (1.350.000 spettatori, share 11.6%), 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.536.000 spettatori, share 8%) e 'Il Tavolo' (823.000 spettatori, share 8%); 'Presadiretta' su Rai3 (746.000 spettatori, share 4.1%) dopo la presentazione da 585.000 spettatori (share 3%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.1%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (511.000 spettatori, share 2.5%) e 'N.C.I.S. Origins' (391.000 spettatori, share 2.2%); 'La maschera di ferro' su La7 (308.000 spettatori, share 1.9%); 'I delitti del BarLume' su Tv8 (270.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, su Canale 5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.124.000 spettatori e il 21.2% di share e 'La Ruota della Fortuna' 5.191.000 spettatori e il 25.8% di share mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha registrato 4.888.000 spettatori e il 24.4% di share.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ucraina: “Blackout dopo attacchi Russia”. Trump: “Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve”
Ragazzo ucciso a Palermo, prima notte in carcere per presunto killer. Perizia balistica su arma sequestrata
Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%
(Adnkronos) – La fiction 'Balene – Amiche per Sempre', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (1.350.000 spettatori, share 11.6%), 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.536.000 spettatori, share 8%) e 'Il Tavolo' (823.000 spettatori, share 8%); 'Presadiretta' su Rai3 (746.000 spettatori, share 4.1%) dopo la presentazione da 585.000 spettatori (share 3%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.1%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (511.000 spettatori, share 2.5%) e 'N.C.I.S. Origins' (391.000 spettatori, share 2.2%); 'La maschera di ferro' su La7 (308.000 spettatori, share 1.9%); 'I delitti del BarLume' su Tv8 (270.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, su Canale 5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.124.000 spettatori e il 21.2% di share e 'La Ruota della Fortuna' 5.191.000 spettatori e il 25.8% di share mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha registrato 4.888.000 spettatori e il 24.4% di share.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.