spot_img
domenica 12 Ottobre 2025
spot_img

Usa, sparatoria in un ristorante della Carolina del Sud: almeno 4 morti

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in un ristorante sull'isola di St Helena nella Carolina del Sud, dove un aggressore ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte di domenica, ha riferito la polizia locale in un comunicato. Centinaia di persone si trovavano all'interno del ristorante in quel momento. Altre quattro sono state ricoverate in ospedale con ferite potenzialmente mortali, e almeno altre 20 sono rimaste ferite, hanno aggiunto le autorità. L'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Beaufort non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente, comprese le circostanze della sparatoria o un possibile movente. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie