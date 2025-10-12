(Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una
trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell'area del parco della Mandria.
Quasi tutte le persone sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Sul posto, dove era in corso una gara, sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese, paura al parco della Mandria
(Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.