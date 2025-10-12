Milano Premier Padel P1, superati i 35mila spettatori all’Allianz Cloud

(Adnkronos) – In campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo, sugli spalti dell'Allianz Cloud una passione sempre crescente per il padel. Numeri da record per l'edizione 2025 dell'Oysho Milano Premier Padel P1 che si chiude oggi: superato il muro dei 35mila spettatori, con 35.473 persone che nella settimana del torneo hanno preso posto sulle tribune, con un aumento del 10,2% rispetto al 2024 -quando furono 32.180- e del 31,3% rispetto al 2022, l’anno in cui il circuito Premier Padel ha esordito a Milano con 27mila spettatori sugli spalti. Una crescita generale cui si lega quella sul ‘day by day', con tanta gente in tribuna già nei primi giorni del torneo: “Quest'anno la tendenza è stata particolarmente evidente -sottolinea Marco Gamberale, Ceo di Nsa Group, organizzatore del torneo-, Questo vuol dire che l'evento è entrato nel tessuto della passione sportiva dei milanesi e di chi ha attraversato l'Italia per essere qui. Certamente ha giovato la nuova collocazione in calendario del torneo, anticipato da dicembre a ottobre, anche se è sempre lo spettacolo in campo a fare la differenza". Numerosi i vip che hanno 'sfilato' all'Allianz Cloud: da Paulo Dybala fino a Demetrio Albertini, Claudio Marchisio, Esteban Cambiasso, Gianluca Zambrotta, l'assessora allo sport e turismo di Milano Martina Riva. Per la giornata delle finali attesi, tra gli altri, Adriano Panatta, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Ma anche chi non è potuto essere all'Allianz Cloud ha seguito da lontano l'Oysho Milano Premier Padel P1: impressionante l'impennata social del torneo rispetto ai numeri (da record) del 2024, con un +76% di utenti unici sui siti www.milanopremierpadel.com e su quello della Federazione Internazionale Padel, www.padelfip.com. Con oltre 1,2 milioni di pagine visitate sui siti di riferimento del torneo, il dato s'impenna del 371% rispetto all'anno scorso, con 156 Paesi raggiunti (+20%) e oltre 6 milioni di utenti che hanno seguito il torneo sui social (+38%).

