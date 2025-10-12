Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto, le parole per Tony Effe: “Non mi ha mai lasciata”

(Adnkronos) –
Giulia De Lellis, Tony Effe e la piccola Priscilla tornano a casa insieme. L'influencer che ha da poco partorito la sua primogenita, ha condiviso su Instagram un piccolo pensiero in cui ha ringraziato l'equipe medica che si è occupata di lei durante la gravidanza, e in particolare durante il parto. Parole d'amore per il compagno e rapper: "Grazie all'amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo". Lo scorso mercoledì 8 ottobre, la coppia ha annunciato sui social la nascita di Priscilla: "La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…", aveva scritto l'influencer accompagnando la frase con una tenera foto della neonata tra le braccia del suo papà, Tony. Oggi, Giulia è tornata a casa: "Grazie a tutti per l'amore, Priscilla è sommersa". Poi, ha ringraziato l'equipe medica dell'ospedale Gemelli di Roma: "La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro". "Grazie alla nostra famiglia – scrive ancora l'influencer – oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi". E conclude: "Mi devo ancora riprendere da sta botta d'amore. Sono in estasi totale".
