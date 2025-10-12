(Adnkronos) – "Mr Fafo è stato ucciso a Gaza". La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Saleh al-Jafrawi, definito dall'emittente la 'stella web di Gaza', sarebbe stato ucciso dai clan che si oppongono ad Hamas nella Striscia. Dall'ottobre 2023, al-Jafrawi è diventato una figura sempre più nota sui social. La sua presenza in numerosi video, spesso nelle vesti di giornalista con la pettorina 'press', è stata accostata alla propaganda di Hamas. Sui social, profili filo-israeliani hanno evidenziato la presenza di al-Jafrawi in molti video in cui l'uomo avrebbe 'interpretato' ruoli diversi – dal medico al donatore di sangue – apparendo anche in condizioni critiche. Al-Jafarawi si presentò sui social il 7 ottobre 2023 con un video che celebrava gli attacchi di Hamas contro Israele. Successivamente, pubblicò una clip in cui assisteva terrorizzato ai primi attacchi israeliani. Profili pro-Israele accostarono i due video, creando il nickname Mr Fafo, acronico di 'Fuck around find out', traducibile con 'cerchi guai e li trovi'. La figura di Jafarawi, nel corso dei mesi, è stata accostata a raccolte fondi per gli abitanti di Gaza, con accuse relative all'uso del denaro ricevuto.
Gaza, tv Israele: “Mr Fafo ucciso in scontri nella Striscia”
