(Adnkronos) – La partita Estonia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha dominata la prima serata televisiva di sabato, conquistando su Rai1 6.588.000 spettatori e il 36.5% di share. A seguire, dalle 22.52, è andato in onda 'Ballando con le Stelle', che ha totalizzato 2.090.000 spettatori e il 24.1% di share. Su Canale5 'Tú Sí Que Vales' ha ottenuto una media di 3.996.000 spettatori e il 27.5% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione con 'Ballando' (dalle 22.53 alle 00.22) ha prevalso il talent Mediaset (con il 32% contro il 21.33%). Al terzo posto, 'L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri' su Italia1, con 709.000 spettatori e il 4.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Ti vorrei come mia figlia' su Rai2 (675.000 spettatori, share 3.9%), 'In Altre Parole' su La7 (900.000 spettatori, share 4.9%, nella prima parte, e 515.000 spettatori, share 3.6%, nella seconda), 'Sapiens – Un Solo Pianeta' su Rai3 (479.000 spettatori, share 3.1%), 'Uno di noi' su Rete4 (362.000 spettatori, share 2.3%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (360.000 spettatori, share 2.3%), '4 Ristoranti' su Tv8 (311.000 spettatori, share 1.9%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.146.000 spettatori e il 22.5% di share mentre 'Affari Tuoi' non è andato in onda per lasciar posto alla partita dell'Italia.
Estonia-Italia vince gli ascolti tv. Niente Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share
