Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella: le parole dell’attrice

(Adnkronos) – "Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri". Dopo le critiche ricevute da Marcella Bella a Ballando con le stelle, Edwige Fenech interviene in sua difesa con parole nette e solidali. Ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi… a ruota libera' su Rai1, l’attrice e produttrice — icona del cinema italiano degli anni Settanta — ha esteso il suo pensiero al mondo dello spettacolo e alla rappresentazione femminile: "Mi auguro che anche in Italia si valorizzino le donne mature come in America. L’età regala profondità, verità e spessore ai personaggi". L'attrice ha parlato anche di molestie: "Io non ho mai denunciato perché a quell'epoca ero una giovanissima ragazza, avevo circa 20 anni e la persona che si è dimostrata poco corretta nei miei confronti era una persona estremamente famosa. Io ero una giovane attrice… Accadde durante un provino, in cui eravamo solo io e lui. Era difficile a quell'epoca dire la verità, dire 'questa persona mi ha molestata', era impossibile: non mi avrebbe creduto nessuno, era un po' Davide contro Golia". Oggi per Edwige Fenech la libertà passa anche attraverso la danza, una passione ritrovata proprio dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle: "Da allora prendo lezioni due volte a settimana. Non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. Ballare mi fa sentire viva, libera, leggera". Dalla sua nuova vita in Portogallo, accanto al figlio e ai nipoti, l’attrice racconta di aver trovato un equilibrio diverso: "La danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza — ma con la serenità che solo l’età ti dà".

