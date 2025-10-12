(Adnkronos) –
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il piccolo Leonardo nato ieri, sabato 11 ottobre. Leonardo Maria arriva tre anni dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria. I due genitori hanno annunciato la nascita con un video in cui mostrano la manina del neonato: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", hanno scritto a corredo.
L'ex corteggiatrice aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso 13 maggio con un post su Instagram: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia".
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ucraina, Zelensky-Trump: seconda telefonata in due giorni. Cremlino: “Momento drammatico di escalation”
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Leonardo”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.