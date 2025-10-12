spot_img
domenica 12 Ottobre 2025
spot_img

Campi Flegrei, sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.5

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse di terremoto registrate dall'Ingv, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni o feriti.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie