Ballando, inquadrano il fonico ed è caccia al nome. Lucarelli: “Si chiama Fabrizio”

Tutti pazzi per il fonico di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre, un breve ma esilarante fuori programma ha catturato l'attenzione del pubblico e dei telespettatori: durante il cambio di scena, le telecamere hanno inquadrato per qualche secondo un tecnico del suono, che accortosi di essere ripreso, ha salutato con un sorriso che… ha conquistato tutti. Una clip diventata in pochissimo tempo virale su X. Gli utenti, infatti, si sono scatenati in una vera e propria 'caccia', sperando di risalire all'identità dell'uomo. La richiesta di aiuto è arrivata anche ad Andrea DeLogu, ora concorrente del dance show di Rai1, che ha promesso su X: "Domani ci lavoro". Ma a risolvere il mistero ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha svelato il nome dell'uomo senza svelare tuttavia altri dettagli: "Tutti si stanno chiedendo chi sia il vero protagonista della serata twittarola di ieri sera. Si chiama Fabrizio poi non dite che non sono collaborativa", ha scritto.

