(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno avviato e indagini. Martedì scorso, sempre nel Modenese, a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso a coltellate la moglie di 88 anni, anche lei affetta da Alzheimer, per poi lanciarsi dal balcone.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola
(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno avviato e indagini. Martedì scorso, sempre nel Modenese, a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso a coltellate la moglie di 88 anni, anche lei affetta da Alzheimer, per poi lanciarsi dal balcone.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.