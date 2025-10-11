Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola

(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a Mirandola, nel Modenese dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno avviato e indagini. Martedì scorso, sempre nel Modenese, a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso a coltellate la moglie di 88 anni, anche lei affetta da Alzheimer, per poi lanciarsi dal balcone.

