(Adnkronos) –
Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner riprenderà la corsa che lo porterà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, giocando il ricchissimo torneo esibizione 'Six Kings Slam', a cui arriverà da campione in carica, di scena a Riad dal 15 al 18 ottobre. La partenza di Sinner per l'Arabia Saudita è prevista per la giornata di domani, domenica 12 ottobre, e il debutto sarà contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinale. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, eliminato a sorpresa dalla 'favola' Vacherot a Shanghai.
Il ritorno in campo di Sinner è quindi previsto per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, seguito dall'altro quarto di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.