(Adnkronos) – Omicidio nella mattina di oggi, sabato 11 ottobre, a Largo Sperlonga in zona Grottarossa a Roma. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è stato accoltellato mentre stava litigando con la compagna in strada. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all’ospedale San Pietro dove è deceduto. Il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia poco dopo in via Carlo Pirzio Biroli e si trova ora in stato di fermo in questura, dove gli investigatori stanno ascoltando testimoni. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile in collaborazione con il Distretto di Ponte Milvio.
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo
